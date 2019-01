Per l'edizione odierna de "la Repubblica", è stata la prova insufficiente del centrocampo nerazzurro a determinare la sconfitta dell'Inter a Torino.



“Però è stato il pallidissimo centrocampo milanese a segnare la sfida con il tratto dell’assenza: Joao Mario un fantasma, Vecino non pervenuto, solo Brozovic ha timbrato il cartellino ma alla lunga è evaporato lui pure. E in panchina era rimasto Perisic ormai altrove con la testa”.