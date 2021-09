Boom.Un missile dal limite, sulla chiusura ritardata di Skriniar, che non ha lasciato scampo ad Handanovic e al 30' ha pareggiato il vantaggio iniziale di Lautaro. Una magia, nello stadio dove Donnarumma gli parò un rigore nel luglio 2020, dove avrebbe potuto giocare. Il condizionale è d'obbligo,per il trequartista ucraino, che da quando è arrivato in Italia segnato 20 gol in 94 partite.. Il ridimensionamento messo in atto da Suning e la scelta di puntare su un nuovo allenatore ha infatti chiuso le porte a un tentativo concreto.Malinovskyi resta nei radar dell'Inter, ma è da escludere un'offerta nei prossimi mesi. Per un discorso soprattutto di prezzo, che si è impennato nell'ultimo anno. Sbarcato nel luglio 2019 dal Genk per una cifra di poco superiore ai 13 milioni di euro, ora ne più di 30. Più del doppio.Un salto di qualità che potrebbe portarlo verso altri lidi. Ma che difficilmente gli farà prendere la via di Milano.