Inter, Lautaro Martinez: "Bove? Per noi la partita è finita lì. So di essere in ritardo, devo lavorare di più"

ha parlato in occasione della serata dela Milano, queste le parole dell’attaccante"Abbiamo vissuto il malore dicon tanta, è stato un momento brutto, ma è importante che ora il ragazzo stia bene. Ho sentito i compagni argentini della Fiorentina e il mister Palladino, ci ha ringraziato per il gesto che abbiamo avuto., gli mando un forte abbraccio. Non lo so quando si recupererà, noi pensiamo partita dopo partita, sappiamo che il calendario è denso e stretto ma dobbiamo adeguarci a tutto".

"I premi per l'Inter sono, veniamo da una grande stagione. Nello spogliatoio si parla sempre, siamo gli stessi dell'anno scorso più quattro aggiunte importanti. E loro sanno che appena si entra in quello spogliatoioA Sky poi ha aggiunto"Sarà una serata bella, rivivremo lo scudetto della seconda stella, era ilAbbiamo lavorato tantissimo, alla fine il lavoro ha ripagato sul campo eNella FIFA Best Player non ci sono? Magari non avevano la tv. Come dico sempre, i premi individuali sono importanti maso di essere un po' in difficoltà,, è importante che l'Inter stia vincendo, mi dà felicità, voglio essere quello dell'anno scorso, l'importante è che l'Inter stia in alto".

"Cosa manca? Un po' di tutto, alla fine ogni stagione è diversa, le partite si sviluppano in maniera diversa, le squadre contro di noi difendono più basse e ripartono,