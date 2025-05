Inter, Lautaro Martinez in lacrime a fine partita

AFP via Getty Images

Si sapeva:, il 21° della propria storia. Lo dimostra una grande partita, controllata e vinta senza fatica in quel di Como, grazie a un 2-0 firmato dal colpo di testa di De Vrij e da Correa.Normale, dunque, una volta eseguito il proprio compito che filtri amarezza e delusione al termine di una gara sì vinta, ma che lascia l'amaro in bocca, dato che il Napoli, al Maradona, ha fatto il suo lavoro vincendo la propria sfida con il Cagliari 2-0 e conquistando lo Scudetto. E così,

Inter players are destroyed. pic.twitter.com/dhpbo7QXDX — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 23, 2025

- assente nelle ultime giornate per l’elongazione ai flessori della coscia sinistra rimediata nella semifinale di Champions League con il Barcellona -dalle immagini di DAZN.I rimpianti per un campionato sfuggito per un solo punto deve ora lasciare spazio alla concentrazione verso un finale di stagione che vedrà l'Inter giocarsi la possibilità di vincere la Champions League, nella finale di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique. Fra 8 giorni, il club di Viale della Liberazione è atteso da un appuntamento storico.