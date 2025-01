Inter, le ultime verso lo Sparta Praga: Acerbi resta a Milano con Calhanoglu, ci sono Frattesi e Buchanan

Getty Images

ha svolto questa mattina ad Appiano Gentile l'ultimo allenamento di rifinitura in vista dell'importantissimo match di Champions League e che vedrà i nerazzurri affrontare in Repubblica Ceca lo(calcio d'inizio mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21) nella penultima giornata della fase a girone unico.Dalla rifinitura non arrivano buone notizie perche viaggerà alla volta dellosenzaIl difensore oggi ha svolto un allenamento personalizzato e non si sente ancora al top perciò rimarrà a Milano per continuare le terapie. Insieme a lui non partiranno per la trasferta anche gli altri infortunati Raffaele, Yann Aurele soprattutto Hakan. Il difensore tedesco e il centrocampista turco lavorano per esserci nell'ultima di Champions contro il Monaco e prima del derby contro il Milan.

Partiranno con la squadra, invece, sia. Entrambi sono al centro di diverse trattative di mercato con l'esterno canadese che piace molto al Torino e con il centrocampista italiano su cui insistono sia la Roma che il Napoli. La conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro è in programma alle ore 19 direttamente dalla Repubblica Ceca.