Inter, subito un vice de Vrij: dubbi su Acerbi, pronto un summit mercato con Inzaghi

si è riscoperta fragile non tanto nei risultati quanto nella profondità della propria rosa che, quest'estate era stata costruita e attrezzata, almeno nelle idee del Presidentee degli uomini mercato, per poter competere sul lungo su tutti e 5 i fronti in cui doveva essere impegnata. I problemi fisici accusati da molti elementi chiave della squadra, oltre ai mal di pancia e alle prestazioni deludenti di altri, stanno però convincendo dirigenza e proprietà che uno sforzo sul mercato potrebbe essere già necessario in questa finestra invernale di calciomercato. E

. Il difensore ex-Lazio in questa stagione è stato davvero troppo poco a disposizione di Simone Inzaghi, iniziando l'anno dopo un'operazione per aiutare il percorso di recupero dai problemi di pubalgia che lo stavano condizionando e fermandosi a più riprese per problemi muscolari alla coscia. In vista dell'Empoli il suo rientro sembrava assodato, ma ancora una volta ilLa convocazione di Acerbi per l'Empoli non è esclusa, ma la certezza che non possa subire nuove ricadute da qui a fine stagione non c'è e con un Bisseck ai box a lungo, con un Pavard appena rientrato e non al top, e con De Vrij e Bastoni con la spia della riserva accesa da tempo, proprio la gara contro i toscani sarà la cartina tornasole di come si dovrà procedere. Secondo la Gazzettain cui si farà il punto provando a stabilire con certezza le prossime mosse in entrata da poter completare entro il 3 febbraio data di chiusura del mercato invernale.

Il nome che più piace e da tempo all'Inter resta quello di, ma le cifre oggi (e verosimilmente anche a giugno) con l'Atalanta sono fuori mercato e fuori budget. I tentativi per prendere Jonathana zero non sono andati in porto per le altissime richieste salariali del centrale (destinato al Barcellona) e allora si fanno strada diverse piste alternative, qualcuna percorribile già a gennaio. Abdulai Jumadel Valladolid in prestito al Freetong è molto giovane e non pronto subito. Piace l'ex-Spezia ed esubero all'Arsenal Jakub, con i Gunners che non hanno mai aperto al prestito e in Bundesliga l'olandese dell'Union Berlino DanilhoJakadell'Udinese è un profilo proposto da tempo, ma non il più gradito mentre è Samdella pista che, per rapporti e intrecci mercato, potrebbe concretizzarsi anche in tempi brevi. L'ultimo nome? Quello didell'Empoli, che sarà visionato da rivale a San Siro domenica sera. È in scadenza e in stagione ha annullato tutti i 9 che si è trovato di fronte, che possa essere lui la soluzione low cost?