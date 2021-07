Con un breve comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale,: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club". Il calciatore è ora libero di accasarsi al Benfica.Il calciatore e il suo agente, Federico Pastorello, hanno lasciato da pochi minuti la sede di viale della Liberazione, dove hanno incontrato la dirigenza nerazzurra al fine di trovare la giusta formula che possa accontentare tutti.Intanto perchérespingendo l’offerta dei portoghesi perché ritenuta eccessivamente bassa.I più maliziosi pensano a quella clausola fatta inserire ai tempi dallo Sporting, che vieterebbe al centrocampista di rientrare in patria da calciatore di una squadra concorrente (come appunto il Benfica), pena una sanzione da 30 milioni di euro a carico dei nerazzurri. Nei giorni scorsi gli avvocati erano al lavoro per capire se questa clausola fosse consentita o meno, e probabilmente i legali non sono giunti a una conclusione così netta.Così Inter e Benfica potrebbero aggirare la clausola rescindendo il contratto di Joao Mario, che con il cartellino in proprio possesso sarebbe quindi libero di accasarsi ovunque. Ma cosa ci guadagnerebbe l’Inter?E piuttosto che niente, si sa, è meglio piuttosto, specie per un club in difficoltà economica.