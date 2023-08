L’Inter non può più aspettare, Sommer deve arrivare al più presto. Per quasi un mese Ausilio è stato ai comodi del Bayern, preferendo lasciare la squadra fino al 4 agosto senza portiere pur di non rovinare un rapporto che non ha mai prodotto grossi affari (vedi caso Perisic) e chissà se porterà qualcosa in futuro. Una scelta singolare, comprensibile se si fosse trattato di qualche giorno di attesa, meno se la sosta diventa una fermata permanente.



PAGA LA CLAUSOLA - I nerazzurri sono rientrati dal Giappone mercoledì mattina, Appiano riaprirà i battenti domani, dopo qualche giorno di riposo. La speranza è quella di veder comparire da un momento all’altro anche il portiere svizzero, visto che finalmente l’Inter sembra essersi decisa a pagare la clausola da 6 milioni di euro, probabilmente in due rate. Per adesso non risultano ancora visite mediche prenotate, ma in giornata la questione dovrebbe sbloccarsi e di conseguenza, tutto il motore burocratico, mettersi in moto. Onana ha lasciato Milano il 18 luglio, il suo addio era annunciato già 10 giorni prima e Sommer rischia di arrivare a Milano ad agosto inoltrato. Male, al di là di ogni rapporto da coltivare.