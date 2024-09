Inter, Marotta: "Lautaro in panchina non deve fare notizia, possiamo vincere la Champions. Fui vicino a Haaland"

Direttamente dal prato dell'Etihad Stadium, dove tra poco l'Inter farà il suo primo passo nella nuova Champions League sfidando il Manchester City,ha rilasciato un'intervista a Sky Sport per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Le parole del presidente nerazzurro:ISTANBUL - "No, ritengo che faccia parte del passato. Abbiamo tratto i giusti insegnamenti da quella sconfitta. Oggi il contesto è diverso, davanti al loro pubblico, ed è un esordio. Dobbiamo affrontarli con la giusta personalità".

PANCHINA PER LAUTARO - "Le partite durano 95-100 minuti, poi chi meglio di Inzaghi sa prendere le decisioni? Sono valutazioni che toccano la sfera tecnico-tattica e fisica. Non dimentichiamo che Lautaro è stato molto impegnato con l'Argentina. Abbiamo una rosa competitiva, non deve fare notizia che giochi uno o l'altro"."E' una valutazione a cui se ne aggiungo altre. Il mercato deve andare di pari passo con l'inizio del campionato, abbiamo fatto le nostre rimostranze in lega, che è sensibile a questa cosa. Spero che dall'anno prossimo la chiusura del mercato coincide con l'inizio del campionato. Questo toglierebbe i fastidi arrecati ai singoli club".

Ad Amazon Prime Video: "Noi manager siamo stati messi nella condizione di lavorare bene in questi anni. Siamo riusciti ad allestire sempre squadre competitive, sia con la vecchia che con l'attuale proprietà. Questa è una grande soddisfazione"."Sì, quando giocava in Norvegia c'era stato suggerito. Venne da 15enne a vedere un Juve-Inter a Torino, eravamo vicini poi ci sono stati problemi burocratici".REMAKE - "Questa è una partita a sé, da Istanbul abbiamo tratte esperienze positive. Abbiamo vinto lo scudetto, siamo una squadra matura rispetto a quel giorno lì. Affrontiamo questa squadra di campioni, dobbiamo farlo con la giusta personalità e con mentalità, al netto delle nostre qualità".

L'INTER PUO' VINCERE LA CHAMPIONS? -"Sì".