La crisi di Suning congela il mercato dell'Inter. Marotta e Ausilio hanno le mani legate anche sui calciatori in scadenza di contratto a giugno e quindi ingaggiabili a parametro zero per la prossima stagione. Tuttosport fa i nomi di Georginio Wijnaldum (centrocampista olandese del Liverpool), Rui Silva (portiere portoghese del Granada), Maksimovic (difensore serbo del Napoli), Mustafi (difensore tedesco dell'Arsenal) e Mandi (difensore algerino del Betis).