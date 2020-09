Anche Blaise Matuidi, che l'ha preceduto a Miami, sprizza felicità per la scelta del compagno argentino di raggiungerlo negli Stati Uniti: "Siamo davvero tanti contenti per Gonzalo. E' un giocatore molto forte, che segna tantissimi gol. Con sé porta tanta esperienza e aiuterà la squadra ad essere più forte, la migliorerà - le parole del centrocampista ex Juventus -. Lo conosco ormai da quattro anni e so che tipo di calciatore è. Vedrete un ottimo attaccante e un giocatore pazzesco. Ma anche un'ottima persona".