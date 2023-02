È il Derby della Madonnina a catalizzare in queste ore l’attenzione degli appassionati di betting e degli amanti del Calcio. L’atteso match è in programma domenica 5 febbraio nel posticipo delle 20.45 a San Siro. La competizione tra le inseguitrici del Napoli è agguerrita ed è fondamentale per entrambe le milanesi conquistare i tre punti. La partita, dunque, promette grandi emozioni e sicuramente non sarà priva di colpi di scena. L’ultimo scontro diretto risale a solo due settimane fa quando l’Inter si è portata a casa la Supercoppa. Il Milan viene da un inizio anno decisamente da dimenticare. Reduce da quattro sconfitte e due pareggi, ora vuole riscattarsi. Il pronostico, quindi, è tutto fuorché semplice. In aiuto degli appassionati di Betting arrivano però le quote del circuito Microgame che garantiscono divertimento e grandi emozioni. Da attenzionare c’è sicuramente la quota maggiorata "Giroud/Dzeko Tutti Marcatori”. Nel caso di entrambi i calciatori a segno si paga 13 volte la posta.