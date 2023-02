Da una parte Inzaghi, risalito al secondo posto con l'Inter dopo una rincorsa durata settimane; dall'altra Pioli, alle prese con uno dei momenti più difficili della sua gestione del Milan. Il derby di domenica sera si apre con quote piuttosto sbilanciate dalla parte dei nerazzurri, da inizio anno fermati solo dall'Empoli: dopo la facile vittoria in Supercoppa, un altro «1» a San Siro è offerto a 1,97, con un vantaggio piuttosto evidente sugli avversari. Dopo quattro ko nelle ultime cinque partite (tra campionato e coppe) i rossoneri sono infatti a 3,87, uno svantaggio evidente anche nelle preferenze degli scommettitori. In questo caso l'Inter è al 50% delle preferenze e doppia il Milan, fermo al 25%, la stessa percentuale del pareggio (dato a 3,50). Nei cinque confronti più recenti (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa) l'Over è stato centrato quattro volte: anche stavolta una partita con almeno tre reti complessive è favorita a 1,75, mentre per l'Under si sale a 1,96. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, il Milan è la squadra che più di tutte ha centrato il Goal (nel 75% dei casi): un incontro con entrambe le squadre a segno stavolta pagherebbe 1,48. Nelle scommesse sui marcatori il duello è invece tra Lautaro e Giroud, le cui reti sono date rispettivamente a 2,85 e 3,65. Gli analisti confermano la fiducia anche a Lukaku, pure a 2,85, mentre Leao è in seconda fila a 4,25. Spazio anche al marcatore "improbabile": l'uscente Skriniar a segno per l'Inter pagherebbe 15 volte la posta. Delicatissimo anche l'impegno della Roma, per quanto sulla carta agevole per Mourinho e i suoi. Il ko in Coppa Italia mette però pressione ai giallorossi, il cui ritorno alla vittoria contro l'Empoli si gioca a 1,48. Sabato pomeriggio l'Empoli tornerà all'Olimpico dopo il pareggio in rimonta strappato alla Lazio a inizio gennaio: un'altra «X» vale 4,25, mentre per il colpo da tre punti (sarebbe il primo successo dei toscani dal 2007) l'offerta sale a 6,90. Risultato a parte, gli analisti puntano su una partita da punteggio "basso", con l'Under 2,5 avanti a 1,80. Nel 2-1 giallorosso dello scorso settembre furono decisivi i gol di Dybala e Abraham, anche stavolta le prime scelte sul tabellone dei marcatori. L'argentino a segno è offerto a 2,60, quota che scende a 2,45 per l'attaccante inglese. Per l'Empoli davanti a tutti c'è invece Caputo a 4,50, mentre un altro sigillo di Bandinelli dopo quello dell'andata è a 14,00. Da una squadra in difficoltà a una che continua a fare il vuoto alle sue spalle nella rincorsa allo scudetto. Per il Napoli stavolta è in programma la trasferta contro lo Spezia, contro cui ha vinto gli ultimi due scontri diretti. Il terzo successo di fila è offerto a 1,37, mentre l'impresa di Gotti e i suoi dopo tre ko consecutivi (compreso quello in Coppa Italia) è lontana a 7,65. L'ultimo pareggio tra le due squadre risale a maggio 2006, in Serie C, e stavolta è dato a 5,00. Il ritmo forsennato del reparto avanzato partenopeo spinge in tabellone l'Over 2,5, in quota a 1,63; almeno un gol dei padroni di casa pagherebbe invece 1,64. Il capitolo marcatori si apre come di consueto con Osimhen, sempre più padrone nella classifica dei bomber e a 2,05 per un altro gol. Dall'altra parte del campo è atteso invece il debutto del neo acquisto Shomurodov, la cui rete alla prima con lo Spezia è a 4,50.