Dopo la vittoria all’esordio contro il Lugano, l’Inter di Simone Inzaghi è scesa nuovamente in campo per la seconda amichevole stagionale, questa volta a Ferrara, contro il Monaco. Rispetto alla trasferta svizzera, il tecnico nerazzurro cambia appena due uomini: Dimarco per Fontanarosa e Gagliardini per Agoumé. I nerazzurri partono male e vanno sotto di due gol, ma reagiscono e raggiungono il pareggio, anche grazie al giovanissimo Kristjan Asllani. Questi i migliori e i peggiori nerazzurri del match.Dopo Lugano si alza l’asticella contro una squadra più forte rispetto a quella svizzera e molto più avanti nella preparazione rispetto ai nerazzurri. Per lui non c’è differenza e tira fuori un’altra prestazione da migliore in campo. Sempre pericoloso sui piazzati, da un suo angolo, come a Lugano, nasce il gol nerazzurro. Poi raccoglia la respinta del portiere avversario e di giustezza spedisce il pallone all’angolino. Pulito, raffinato. Dolce Stil Novo. A Milano amano già questo piccolo genietto.Contro il Lugano una sua piccola incertezza aveva fatto discutere. Si fa immediatamente perdonare contro il Monaco, con due grandi interventi in rapida successione. Il pubblico si alza in piedi a cantare il suo nome.Il migliore del reparto difensivo. Attento e propositivo, anche se deve ancora scaldare il mancino. Una sua punizione finisce fuori dallo stadio.Li mettiamo insieme, come fossero un corpo unico. Si cercano e si trovano. Lautaro fa di più, colpisce una traversa e serve qualche assist. Come quello che manda in porta lo stesso Lukaku, bravo a tagliare in due la difesa avversaria e a sterzare prima di calciare e impegnare il portiere. Dalla respinta nasce poi il 2-2 di Asllani.Confusionario, grezzo, Prova a sfondare ma sbatte spesso sul muro avversario e il piede è tutt’altro che educato e sul raddoppio francese condivide le responsabilità con Darmian.Non ci siamo ancora e dopo pochi minuti preoccupa un po’ la panchina iniziando a fare Stretching. Stringe i denti e termina il primo tempo, ma precauzionalmente Inzaghi lo lascia negli spogliatoi dopo i primi 45’.Un paio di black out, il primo a pochi minuti dall’inizio della partita, quando consegna palla agli avversari e concede il contropiede letale. Poi si rende pericoloso da calcio d’angolo e contribuisce al gol di Gagliardini, ma da centrale difensivo sbaglia tanto.Appesantito, statico. Come lo avevamo lasciato a fine campionato.