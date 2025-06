Inter-Monterrey, Sergio Ramos lancia un avvertimento ai nerazzurri: "Noi parliamo più in campo che fuori"

AFP via Getty Images

Il difensore 39enne, ex bandiera del Real Madrid e attualmente capitano dei messicani del Monterrey,, ha parlato nella conferenza stampa pre-partita in vista della sfida d'esordio al Mondiale per Club, che vedrà la compagine guidata da Domenec Torrent (per anni vice di Guardiola tra Barcellona e Bayern Monaco, ndr) impegnata contro i vice Campioni d'Europa dell'Inter, del nuovo allenatore Cristian Chivu.- L'ex madridista non ha risparmiato frecciate ai nerazzurri: "Oggi il calcio ha un alto livello di tecnologia che permette di avere informazioni praticamente su qualsiasi giocatore. Ma in questo senso,, perché domani vedranno il livello di alcuni giocatori che abbiamo con molto talento.. Veniamo qui con molto entusiasmo, con molta voglia, con molto rispetto per tutti i nostri avversari perché ovviamente hanno molto più nome di noi, sono favoriti".

- Sergio Ramos ha poi spiegato la mentalità con cui la squadra messicana affronterà l'impegno iridato, senza aver paura di nessun avversario e cercando di sfruttare il grande palcoscenico: "C'è una grande opportunità, una vetrina per i giovani. L'opportunità è molto importante e buona per dire 'eccoci qua'. Giocheremo contro qualsiasi squadra e siamo qui per dare il massimo. Dopodiché è il calcio, il talento e i piccoli dettagli fanno la differenza, ma".