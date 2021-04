Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Checco Moriero, ha elogiato l'esterno nerazzurro, Matteo Darmian.



"Faccio un applauso a Darmian: vi ricordate ciò che dicevano quando arrivò a Milano? Ha dovuto incassare tante critiche, quanti all'inizio non lo consideravano all'altezza di questa maglia? È un acquisto sbagliato, è un giocatore normale... Dicevano questo e molto altro, invece ha dimostrato di poterci stare alla grande. Conte stravede per giocatori come lui".