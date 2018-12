L'Inter è tornata subito al lavoro dopo il 2-2 di ieri sera contro la Roma. La squadra di Luciano Spalletti ha iniziato la preparazione della sfida contro la Juventus di venerdì. Una partita in cui il tecnico toscano non sa ancora se avrà a disposizione Radja Nainggolan. Anche oggi il belga si è allenato a parte per via dei problemi alla caviglia e solo nei prossimi giorni - come riporta Sky Sport - si saprà se tornerà in gruppo per la sfida dell'Allianz Stadium.