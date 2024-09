Inter, Calhanoglu ancora ai box: non si allena con il gruppo verso Galles-Turchia

Getty Images

Si ferma il calcio dei club per lasciare il campo alle nazionali, dalle quale però anche le società attendono indicazioni importanti sulle condizioni dei calciatori: vediVengono costantemente monitorate le condizioni del centrocampista classe 1994, uscito acciaccato dall'ultima sfida vinta dalla squadra di Simone Inzaghi contro l'Atalanta (4-0). E dalla Turchia non arrivano novità positive.primo impegno della nazionale di Vincenzo Montella in UEFA Nations League. A riferirlo su X è Hilmi Server, giornalista dell'agenzia di stampa turca Anadolu, secondo cui il giocatore dell'Intercome il compagno di squadra Semih Kılıçsoy.

- Calhanoglu aveva accusato undurante Inter-Atalanta, match a San Siro valido per la 3a giornata di Serie A vinto con il netto risultato di 4-0 dalla squadra di Inzaghi; l'ex centrocampista del Milan è stato sostituito al 61' dell'incontro, lasciando il posto a Kristjan Asllani. Oltre a lui, aveva accusato un