Jens Odgaard, fresco di passaggio dall'Inter al Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiaraioni ai microfoni del quotidiano danese BT: "Sarei potuto anche rimanere all'Inter, ma sentivo la volontà di tornare nel calcio dei grandi e giocare al livello più alto possibile. Sono felice del mio anno in nerazzurro. Sono arrivato e ho potuto usare il mio ultimo anno da giovane per poter imparare la lingua e la cultura italiana. Ho anche imparato ad essere professionale in un modo completamente diverso rispetto a casa. Ci alleniamo molto duramente qui, e lo abbiamo fatto fin dal primo giorno".