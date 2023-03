Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, è stato protagonista nella serata di ieri della presentazione della sua autobiografia "Volare Libero". In questa circostanza, Pagliuca è tornato a parlare senza peli sulla lingua dell'ormai celeberrimo episodio dello scontro diretto contro la Juventus del 1998 e del rigore negato dall'arbitro Ceccarini per lo scontro tra Ronaldo e Iuliano.







"Cosa dissi a Ceccarini? Gli ho dato un pugno nel fianco. Meno male che non c'erano tutte le telecamere di oggi... Non so come, ma non si riesce a vedere: gli ho dato un pugno nel fianco, si è girato e mi ha detto: "Chi mi ha dato un pugno nel fianco? Chi è stato?", racconta l'ex numero uno nerazzurro. Che prosegue il suo racconto parlando anche di un confronto non troppo sereno a fine partita con l'allora allenatore della Juventus Marcello Lippi: "Abbiamo beccato Lippi e siamo stati abbastanza pesanti. L'anno dopo, quando si vociferava che sarebbe arrivato Lippi all'Inter, io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: "Il primo che va via è Pagliuca". E infatti di lì a poco il portiere bolognese avrebbe salutato la società nerazzurra per accasarsi nella formazione emiliana, mentre l'Inter decise di ingaggiare Angelo Peruzzi, un fedelissimo di Lippi.