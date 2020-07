Secondo La Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter ma non si può ufficialmente considerare ancora tale. Questo perché - per tutelare la squadra a stagione in corso - l’ufficialità del club per questo grande acquisto arriverà soltanto a campionato finito. O forse addirittura a fine stagione, aggiunge La Gazzetta sul terzino preso dal Real Madrid.