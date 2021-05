In casa Inter continua l'attesa per l'incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte, che servirà per capire se le parti andranno avanti insieme o se inizierà un nuovo percorso. Come riporta Sky Sport, il faccia a faccia non c'è ancora stato perché la società ritiene sia l'allenatore a dover dire se vuole continuare o meno, visto che ha un altro anno di contratto, mentre Conte pensa che sia il club a doverlo informare su come intende rivedere il progetto per la prossima stagione.