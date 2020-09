La vittoria del triplete con ilnon ha portato all'immediata conferma difra le fila del club bavarese al punto che l'esterno croato è tornato a tutti gli effetti di proprietàche, nonostante una trattativa ancora aperta, si sta preparando a gestirne il rientro ad, con l'Inter che non ha intenzione di fare sconti.Va detto che, l'allenatore che ha portato il Bayern ai tre successi stagionaliavuto nell'arco dell'annata e nel corso della final eight di Champions in particolare. Il CEO Rummenigge ha scartato l'opzione di riscatto da 18 milioni di euro presente nei precedenti accordi eIl problema più grande da risolvere, tuttavia, non sarebbe quello di accontentare l'Inter sulla richiesta da 15 milioni di euro, bensì quella die che, quest'anno, in piccola parte è stato pagato proprio dai nerazzurri.L'Inter ha provato ad inserire Perisic in diversi scambi, fra cui quello con ilper arrivare aprontamente rifiutato da Josée allora ad Appiano Gentile, almeno fino a gennaio, a disposizione di Conte che dovrà trovargli una collocazione dopo il flop dell'inserimento nei suoi schemi della passata estate.che al momento è rimasto scoperto. Un'idea che Conte preferirebbe scartare. Il mercato è ancora lungo, ma il futuro di Perisic resta una forte incognita che blocca, come per tanti altri, il mercato in entrata dei nerazzurri.