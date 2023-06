In una manciata di secondi c'è tutta la qualità di Ignacio Aliseda: stop sulla trequarti, dribbling all'avversario, cavalcata sulla sinistra conclusa con una finta e un piattone destro. Un gol da vedere e rivedere in loop. Classe 2000 del Lugano, gioca esterno d'attacco a sinistra (ma si adatta anche dall'altra parte) e in sei mesi in Svizzera ha totalizzato 17 gol e 4 assist in 30 partite., ma proprio in quella partita contro lo Young Boys di quindici giorni fa - vinta 2-0 dal Lugano - in tribuna c'erano anche gli scout dell'Inter rimasti impressionati dal ragazzo.- In casa nerazzurra c'è di non ha dubbi: "Questi gol li fa solo un fuoriclasse". Il Lugano l'ha preso a gennaio dai Chicago Fire pagandolo circa 3,5 milioni di euro, in bacheca una Coppa Svizzera appena vinta e il titolo di capocannoniere del torneo.: forte in campo, fragile emotivamente. Ma ci sono ampi margini di miglioramento.- Attaccante esterno ma non solo, Aliseda si adatta facilmente anche al centro dell'attacco come seconda punta. Se l'Inter dovesse decidere di fare davvero un tentativo per il ragazzo - e superare il Monza - potrebbe essere quello il suo ruolo in nerazzurro: in attacco cambierà qualcosa,. Gli osservatori dell'Inter hanno ancora in testa quel super gol con lo Young Boys, una giocata da fuoriclssse.