Matteo Politano, esterno dell'Inter, ha risposto sulle pagine di Tuttosport a un piccolo tifoso, nell'ambito della rubrica "Caro campione ti scrivo".



COSA RAPPRESENTA IL NUMERO 16 - "Ho preso questo numero di maglia perché mia moglie e mio fratello sono nati entrambi il 16, la scelta è per loro".



LA SCELTA DI VENIRE ALL'INTER - "L’Inter credeva in me e me l’ha dimostrato volendomi fortemente. E io volevo l’Inter. È un onore e un orgoglio vestire questa maglia. Qui sono felice e voglio dare il meglio di me stesso per raggiungere il successo con questi colori".