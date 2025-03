AFP via Getty Images

Inter, problema nel riscaldamento per de Vrij: gioca Acerbi

36 minuti fa



Stefan De Vrij salta la sfida con il Feyenoord. Il difensore olandese dell'Inter si è fermato per un fastidio muscolare mentre faceva il torello, a pochi minuti dal calcio d'inizio. Doveva partire titolare, ma ha lasciato il campo. Inizialmente si pensava potesse essere un problema momentaneo, ma con il passare dei minuti l'ex di turno ha alzato bandiera bianca. Al suo posto giocherà Acerbi, chiamato in fretta e furia. Completerà il terzetto con Pavard e Bisseck, in porta torna titolare Sommer. In questa stagione De Vrij ha giocato 33 partite, 25 da titolari, con 2 gol e 1 assist.