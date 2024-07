Inter, oltre il mercato: con Oaktree obiettivo seconda squadra, il punto sullo stadio

Calciomercato

Il calciomercato ma non solo,Il fondo californiano porta avanti i propri progetti per la crescita del club nerazzurro, reduce dallo Scudetto della seconda stella, e punta allo sviluppo della società dal punto di vista economico, dopo l'uscita di scena della precedente proprietà Zhang.Continuità aziendale e competitività del club non sono e non saranno messe in discussione. Oaktree sta dando seguito a quanto annunciato nel momento in cui è subentrato a Suning e lo sta facendo con operazioni di campo, non sono stati al momento ceduti big e si sta mantenendo il livello della rosa, e di sponsor (accordo conda almeno 120 milioni di euro in quattro anni). E, probabilmente già a novembre dopo l'assemblea dei soci in cui sarà approvato il bilancio, arriverà un aumento di capitale.

Il tutto con l'obiettivo finale di arrivare al tanto agognato, obiettivo primario per la gestione nel breve-medio periodo, ma lo sguardo è rivolto anche a progetti per arricchire il futuro nerazzurro: