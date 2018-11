A circa quattro mesi di distanza dal suo sbarco ad Appiano Gentile, la società nerazzurra è sempre più decisa a puntare forte sul 25enne romano. I 20 milioni di euro da depositare nelle casse del Sassuolo per esercitare il diritto di riscatto sembrano ormai poco più che una formalità.. Numeri inequivocabili che permettono di capire alla perfezione quale importanza abbia assunto il giocatore negli schemi di Spalletti.- Il nome di Politano non era fra quelli che in estate avevano mandato maggiormente in visibilio i tifosi interisti. Gli acquisti di, sommati alla presenza in rosa di elementi del calibro di, prefiguravano per l'ex Sassuolo un ruolo da comprimario se non da probabile riserva. Ma, grazie anche alle assenze estive dei reduci dal Mondiale, fin da subito. La scarsa brillantezza dimostrata fino a questo momento dall'ex Lazio e Monaco (il cui futuro all'Inter, al contrario, è ora fortemente in dubbio) e la difficoltà dell'argentino nell'adattarsi a un ruolo da esterno, gli hanno spianato la strada verso la conquista dell'out di destra. Un posto che Politano si è conquistato a suon di ottime prestazioni, condite anche da due gol, realizzati contro Genoa e Cagliari, e due assist.- L'exploit del classe 1993 non è passato inosservato neppure agli occhi di Roberto Mancini, che - dopo averlo ignorato a settembre e ad ottobre - ha deciso di convocarlo per le gare in programma nei prossimi giorni contro Portogallo e Stati Uniti.. Politano è uno dei prodotti del vivaio giallorosso che meglio hanno figurato in questi ultimi anni. Dopo diverse stagioni di maturazione nel settore giovanile, il club capitolino lo spedì in prestito a Perugia e a Pescara,Un doppio rammarico per Pallotta e soci, che rischiano di aver perso uno dei prossimi protagonisti della scena calcistica italiana e di aver messo a segno una plusvalenza fin troppo misera rispetto a quella che avrebbero potuto realizzare con solo un piccolo sforzo in più. Roma è sempre più lontana, Milano sempre più vicina: il futuro nerazzurro di Politano è appena cominciato.