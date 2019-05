Potrebbe proseguire per un'altra stagione la parentesi al Genoa di Ionut Radu.



Il giovane portiere rumeno, fresco di prima convocazione in nazionale maggiore, è da tempo considerato come l'erede naturale di Samir Handanovic dalla dirigenza dell'Inter che su di lui può vantare un diritto di riacquisto valido per le prossime due sessioni estive di mercato.



L'idea della società nerazzurra è quella di riportarlo alla Pinetina dopo le esperienze ad Avellino e Genova per farlo crescere ulteriormente sotto l'ala protettiva del collega sloveno.



Il diretto interessato, tuttavia, sembra avere intenzioni differenti, come ha spiegato ai giornalisti del suo paese: "Onestamente vorrei restare un altro anno a Genova - ha dichiarato a Telekom Sport - perché quest'anno sono cresciuto molto e sono consapevole che se rimango ancora potrei crescere ulteriormente".