Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Bologna.



PARTITE RAVVICINATE - "Siamo tutti esperti, abbiamo sempre fatto questo tipo di vita. Non dobbiamo pensarci, anche il Bologna ha giocato pochi giorni fa. Dobbiamo continuare il nostro percorso e vincere questa partita".



ENTUSIASMO - "Vincere aiuta a vincere, c'è più voglia quando si vince e più ottimismo. Oggi è complicata contro una squadra in forma che in casa dà il meglio di sé. Noi dobbiamo continuare così".