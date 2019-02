Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Bologna, gara in cui è entrato nella ripresa per fare il centravanti: "Io sono sempre contro il parlare a partita finita, siamo sempre tutti stanchi. Nello spogliatoio c'era tantissima delusione, ma il campionato è lungo e dobbiamo pensare alla prossima partita. Sono incidenti di percorso che incominciano ad essere abbastanza, forse non è il percorso giusto".



SUI POCHI MINUTI - "Quello che ho detto nel mio post di qualche settimana fa è la verità, quando vengo chiamato in campo cerco di dare il meglio in qualsiasi ruolo. Non è la cosa più facile non giocar molto, ma non posso decidere io chi gioca o chi non gioca, ma quando vengo chiamato do il massimo. Il resto sono chiacchiere da bar"