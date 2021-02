Era la favorita quando ancora inseguiva il primato a cinque lunghezze di distanza. Ora che ha raggiunto la vetta, l'Inter riceve dai bookmaker una spinta poderosa verso lo scudetto, anche per il contemporaneo stop di Milan e Juve. Basta fare un raffronto fra le quote di venerdì scorso e quelle di oggi: sul tabellone, il tricolore dell'Inter passa in un colpo da 2,05 a 1,58. Solo la Juventus, in questo campionato, era scesa sotto quota 2,00, con l'1,95 della vigilia, quando i bianconeri erano ancora i favoriti assoluti. A proposito, con la sconfitta di Napoli, la Juve passa da 3,40 a 4,75, stessa quota del Milan, che prima dello stop di Spezia era a 3,90.Vento nerazzurro anche tra i cannonieri, con Lukaku che ieri ha letteralmente schiantato la Lazio con due gol e un assist, agguantando a 16 reti Ronaldo. Il titolo di re dei bomber per il belga ora si gioca a 2,60, quota molto vicina a quella di CR7, che comunque continua a godere della fiducia dei bookmaker, a 2,25. I due sono seguiti da Immobile e Ibrahimovic, fermi a 14 reti, ma trattati in maniera molto diversa dai quotisti: carezze per il laziale, a 3,50, diffidenza per le chance del milanista, dato a 7,75.