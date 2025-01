Inter, ricavi monstre dalla Champions League. La gara col Monaco può valere da sola 25 milioni

AFP via Getty Images

La vittoria contro lo Sparta Praga pervale già tantissimo. Le possibilità di un accesso diretto agli ottavi di finale della Champions League 2024/25 sono più che concrete, con il Supercomputer di Opta che ha addirittura dato ilGli introiti che arriveranno dalla Uefa sono già incredibilmente alti, main programma mercoledì 29 gennaio a partire dalle 21, potrebbe far fare al bilancio nerazzurro un balzo clamoroso in avanti.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 11,2 milioni di euro;

Oltre al premio partecipazione, gli incassi che arriveranno dalla Uefa comprendono anche la "Quota Europea" legata al mercato dei diritti tv, la "Quota non europea" legata a ranking storico/decennale e i bonus legati ai risultati.ancora in base al risultato dell'ultima sfida con il Monacoma con esso e sommando anche i risultati di tutte le altre squadre, potrà cambiare ancheSe il 4° posto attuale venisse confermato, ad esempio, l'Inter incasserebbe altri 9,1 milioni milioni di euro soltanto dalla fase a gironi.

Partendo da queste baseIn caso di vittoria, infatti, l'Inter aggiungerebbeOltre a quello si confermerebbe, quantomeno, l'attuale 4° posto in classifica (con la possibilità di sorpassare Arsenal e Barcellona in caso di risultati negativi rispettivamente contro Girona e Atalanta) che. La qualificazione diretta agli ottavi di finale porterà infine 13 milioni di euro garantiti e suddivisi in 2 milioni di bonus piazzamento fra le prime 8 e 11 di qualificazione.