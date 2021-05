Dopo i festeggiamenti scudetto, ad Appiano Gentile è giunta l’ora di programmare il futuro e nel pomeriggio il presidente Steven Zhang ha nuovamente varcato i cancelli della Pinetina, questa volta per presentare ai calciatori una richiesta necessaria. Un sos per aiutare la proprietà, messa in ginocchio dalla crisi post Covid.



ZHANG ATTENDE RISPOSTA - Non c’è stato alcun incontro individuale, contrariamente a quanto filtrare inizialmente dalla società. La squadra ha preferito trattare il problema rimanendo nel concetto di insieme, da gruppo. C’è stata quindi una riunione collettiva, con Antonello e Marotta a sostegno di Zhang, un po’ a disagio nell’illustrare ai calciatori il problema e chiedendo loro di rinunciare a due mensilità. La difficoltà è stata presentata per quella che è: un’emergenza generale che sta colpendo molti club europei. Zhang ha inoltre chiarito al gruppo squadra quella che è la situazione attuale dell’Inter dal punto di vista finanziario. Il club è adesso in attesa di una risposta da parte di un rappresentate dei calciatori.