Il centrocampista del Brescia Romulo ha ammesso in una diretta Instagram l'interesse dell'Inter nei suoi confronti, poi non concretizzato nel mercato di gennaio. Ha poi aggiunto: "Il mio agente Pastorello è in contatto con il club nerazzurro e io sono in scadenza di contratto a giugno. Non posso negare che mi piacerebbe tornare in un grande club e lavorare con Conte. Come si dice in questi casi: mai dire mai...".