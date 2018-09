Il direttore del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden ha parlato del movimento calcistico italiano che a suo dire è in grande difficoltà: "E' la base che si è ristretta molto, ed è della base che dobbiamo occuparci. E' importante avere un progetto che abbracci non solo il mondo del calcio ma quello dello sport in generale, e che coinvolga anche la scuola. Il problema è a monte, non nel calcio di vertice, bisogna preoccuparsi del calcio di base. Bisogna avere un direttore tecnico della Federazione e un direttore delle aree giovanili della Federazione che non abbiamo. Poi sicuramente si gioca meno a calcio in una determinata maniera, ecco perché è necessario investire e progettare, cosa che hanno fatto altri Paesi nel nome dell'interesse del sistema. Per me non sarebbe difficile da fare".