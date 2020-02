In queste ore tra Genova, sponda, e Milano, versante, si discute sul possibile rinvio della partita tra i nerazzurri e i blucerchiati, inizialmente prevista per domenica sera. La dirigenza del club lombardo nei giorni scorsi spingeva per giocare subito, già la prossima settimana, il recupero. Diversa invece l'opinione di Corte Lambruschini.La, con Ferrero e con tutta la società, propende per il recupero a maggio. I blucerchiati avrebbero già fatto presente la loro volontà di disputare l'incontro il 20 maggio, prima data utile dopo Europa League e Coppa Italia. In queste ore peraltro sembra prendere sempre più campo questa soluzione: troppo complessa l'idea proposta da Marotta, che prevedeva anche lo slittamento della Coppa Italia.