Inter, Sanchez lancia un messaggio a Inzaghi: 'Finalmente...'

Alexis Sanchez scalpitava per poter tornare a giocare e si è visto nella sua ottima prestazione a Lecce. Il cileno non ha segnato ma si è distinto in campo grazie a tocchi di classe, giocate di qualità e un assist al bacio per Frattesi. D'altronde 'i campioni sono così', come disse in una famosa intervista.



FRECCIATINA - Tornato titolare, Alexis ha sfruttato al massimo la sua chance ed è rimasto sul prato del Via del Mare per 90'. Sui social poi ha espresso la sua gioia: "Felice di rigiocare tutta la partita dopo tanto tempo. Finalmente. Insieme, Inter".