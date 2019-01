L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega come i nerazzurri tengano ancora apertissima la porta a Luka Modric. Il Real potrebbe decidere di liberare il croato per lasciare spazio a Eriksen, centrocampista del Tottenham, recente avversaria dell'Inter in Champions.



“Stiloso quanto basta, il prossimo mercato dell'Inter. E “bombarolo” ancora prima di cominciare, con l'ingaggio di Godin che è a un passo dal firmare quale primo colpo a parametro zero. Poi, tutto su Luka Modric che rientrato dalle vacanze post-Mondiale si era messo in testa di raggiungere i connazionali Perisic, Brozovic e Vrsaljko a Milano. Appuntamento solo rimandato di un anno, probabilmente. La prossima estate può essere quella buona, anche perché l'Inter sta liberandosi da certi obblighi finora imposti dal Fair Play Finanziario. A parte sondare il terreno con gli agenti di Modric, la dirigenza interista non ha fatto. Adesso l'aiuto può arrivare indirettamente da chi, come Eriksen, ha eliminato Icardi e soci dal girone di Champions League. Effetto-domino, appunto: l'Inter prepara un mercato esplosivo”.