. Perché interrompe un dominio mai visto della nemica, durato nove anni. Perché riporta i nerazzurri là dove non arrivavano dai tempi dell'epico Triplete di. Perché giunge in un momento drammatico per il mondo e quindi anche per il calcio (in futuro probabilmente diremo che è stato, tra le altre cose).: nel 2012 portarono a Torino il primo scudetto post-Calciopoli, se ne sono andati in modo burrascoso in momenti diversi, adesso si godono questa straordinaria vendetta (anche se loro non ammetteranno mai di viverla così)., uno in panchina e l'altro nell'organizzazione della società. Due professionisti straordinari.. Conte è stato abilissimo anche dal punto di vista comunicativo a trasformare lo scudetto in un'impresa soprattutto sua, quasi lo avesse vinto allenando tre brocchi incontrati per strada. Chiaramente non è cosi:e sfruttare, ma che sono arrivati a Milano grazie ai soldi, alle ambizioni e alla programmazione della famiglia cinese.. Le difficoltà economiche che ha avuto in questa stagione, in gran parte dovute al governo del suo Paese, lo hanno trasformato agli occhi di molti in una specie di peso per l'Inter, mentre è soprattutto grazie a lui se oggi i tifosi nerazzurri sono tornati a godere.@steagresti