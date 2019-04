Diversi giocatori dell'Inter dovranno fare attenzione sabato sera, nel posticipo contro la Roma. Sono infatti sei i diffidati in casa nerazzurra, a rischio squalifica per la partita successiva contro la Juventus. Tra di loro vere e proprie colonne della squadra come Skriniar e Lautaro Martinez. Gli altri in diffida sono Brozovic, Politano, Gagliardini e D'Ambrosio.