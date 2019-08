A segno nel 4-0 al Lecce, Stefano Sensi parla a Inter TV al termine del match: "Chiaro che sono contentissimo per il gol e per l'esordio davanti ai nostri tifosi. L'importante era vincere davanti alla nostra gente: erano numerosi, l'importante era non deluderli. Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione. I primi 30' sono stati di grande intensità, poi siamo calati prima dell'intervallo: dobbiamo migliorare, durante la settimana lavoriamo proprio per questo. Sono contento per la squadra, ma abbiamo ancora tanta strada davanti. Bisogna lavorare. Con il sacrificio, arriveremo a fare qualcosa in più. I cambi di posizione con Brozovic? È una cosa che ci chiede il mister. Le mie caratteristiche mi portano a fare anche questo tipo di ruolo. Con Brozovic mi trovo bene, ogni tanto ci ruotiamo per tenere palla con gli esterni che salgono. Prossima gara? Ora abbiamo una partita difficile, perché non è assolutamente facile giocare contro il Cagliari. Sono una squadra aggressiva, che ti mette in difficoltà. Noi dobbiamo migliorare nell'intensità: non dobbiamo deconcentrarci, neanche per pochi minuti. Questo ci porterà a fare un'ottima partita, anche a Cagliari".