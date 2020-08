Arturo Vidal ha cambiato idea sul proprio futuro. Il centrocampista cileno del Barcellona, cercato dall'Inter, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano catalano Mundo Deportivo: "Ho ancora un altro anno di contratto con il Barça (fino a giugno 2021, ndr) e spero di rispettarlo fino alla fine. Ora mi sento importante e mi trovo bene nella squadra, voglio vincere la Champions League per poi puntare al triplete l'anno prossimo. Se Dio vuole, io resto qui".



A gennaio l'Inter ha preso Eriksen dal Tottenham, ma il danese non è ancora riuscito a guadagnarsi un posto da titolare nello scacchere di Conte. Marotta ha già prenotato il giovane italiano Tonali del Brescia in vista della prossima stagione, quando i nerazzurri prenderanno almeno un altro centrocampista di livello internazionale. In questo senso si fanno i nomi dei francesi Kante (Chelsea) e Ndombele. Quest'ultimo in forza al Tottenham di Mourinho, a sua volta interessato al difensore slovacco Skriniar. Ma l'ex Lione non è l'unico calciatore monitorato dall'Inter, pronta a pescare dal mazzo un'alternativa di lusso a sorpresa.