La gestione tattica da parte dell'Inter lascia qualche dubbio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Siviglia avesse già mostrato nelle partite precedenti i propri punti di forza e come Conte non sia stato abbastanza efficiente nell'arginarli.



“Non convince neanche la gestione tattica. Troppa libertà a Banega, libero di impostare da dietro, troppa sofferenza a sinistra dove Navas “crea” il primo gol. Questo è un segnale che qualcosa non è andato: il Siviglia ha una manovra vincente, l’affondo del terzino, spesso con sovrapposizione, e il cross al centro. C’è caduto anche lo United. L’Inter doveva affilare le sue strategie, doveva studiare meglio. Male anche la difesa sul secondo gol, con Gagliardini sovrastato da De Jong. Maluccio tanto altro. E un rischio grosso: dalla sognata apoteosi alla prospettiva di dover impostare una nuova ricostruzione”.