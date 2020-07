Arrivano buone notizie in merito alle condizioni del difensore dell'Inter Stefan De Vrij, all’indomani dell’infortunio al ginocchio accusato contro la Fiorentina, che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo. Gli esami hanno infatti evidenziato solo una lieve distorsione.



RECUPERO PER IL NAPOLI - Forse riuscirà già ad andare in panchina a Genova anche se Conte preferisce non rischiarlo, in ogni caso si punta comunque ad averlo per il Napoli nel match mercoledì prossimo, come riporta Gazzetta.it. Scongiurati gli allarmi suscitati anche dalle prime impressioni sull'infortunio, che sembrava poter essere più grave.