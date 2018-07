A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini.



“La verità è che non ho facilitato il compito ai miei giocatori, è colpa mia. Stiamo faticando molto in ritiro, anche ieri (martedì, ndr) la seduta è stata molto pesante. Perdere non fa mai piacere, ma è un lavoro che va fatto, anche correndo il rischio di partite del genere. La sofferenza in campo è stata tanta. Il pallone viaggiava lento, il terreno di gioco e la densità dell’erba non consentivano uno scorrimento rapido. Ci dispiace per i tifosi, avremmo dovuto offrire uno spettacolo differente”.



NAINGGOLAN - “Radja è Radja, la sua è una qualità visibile, il suo è un marchio riconoscibile. Però poi le cose vanno fatte in maniera migliore anche quando in campo non c’è lui. Ha chiesto subito il cambio, il problema è la conseguenza del lavoro svolto ad Appiano. Con le gambe così è naturale che non si trovino le distanze in campo. Abbiamo finito le energie prima del Sion, ci hanno fatto correre a vuoto, questa è la verità. Hanno meritato di vincere. Avremmo solo dovuto giocare con più forza il pallone”



DALBERT - “È un esperimento da ripetere, lui a a destra è un qualcosa su cui si può lavorare. Voglio dargli continuità, con lo Zenit lo riproporrò, può giocare su entrambe le fasce e lui deve crederci. Certo, in partite come queste sono più le cose negative da tirar fuori che quelle positive. Ma così impara a cavarsela».



ICARDI - “E’ indietro rispetto ai compagni, va solo fatto giocare per prendere minuti».



DIFESA A TRE - “Avevo detto che avrei fatto la difesa a tre, ma poi per come giocava il Sion mi è sembrato strano continuare sul 4-2-3-1. Prima dello Zenit cominceremo a lavorare sull’altro modulo”.