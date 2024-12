L'Inter studia Bijol e lui apre: "Un onore". Cosa chiede l'Udinese

, difensore centrale sloveno obiettivo di mercato per rinforzare la difesa. I nerazzurri hanno bisogno di ringiovanire il reparto arretrato e a giugno è previsto un intervento in quella zona del campo, con il classe 1999 dell’Udinese che èBijol, alla terza stagione in Serie A con l’Udinese, con cui ha giocato 75 partite segnando 5 gol, è certamente uno dei difensori centrali di maggior prospettiva. È un nome caldo per chi ha bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato, come l’Inter che in quella posizione è alle prese con due incognite. La prima riguardama con l’Inter che ha un’opzione per rescinderlo nel 2025, che va per i 38 anni e, dopo essersi operato a maggio per risolvere il problema di pubalgia, è giàil primo, un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, gli è costato venti giorni di stop, il secondo, alla coscia destra, rimediato il 23 novembre contro il Verona,E poi c’èin scadenza il 30 giugno 2025, ma conesercitabile dall’Inter.

Anche da queste due situazioni di incertezza, che l'Inter osserva da diverso tempo. Le valutazioni sono per giugno, anche se le precarie condizioni di Acerbi potrebbero portarecome riportato da Tuttosport qualche settimana fa, con l'inserimento dinella trattativa per un prestito con- Di questo, nel corso del brindisi di Natale organizzato dall'Udinese con la stampa ha parlatochiudendo – solo in parte – la porta a una, confermando, tuttavia, l'interesse sul giocatore, come riporta Tuttosport: ". Se dovesse aprirsi una soluzione del genere, dovremmo sostituirlo in maniera adeguata. Ma parliamo di un mal di testa che io mi sposterei eventualmente a giugno, anche se ascoltiamo sempre tutti perché fa parte del nostro lavoro".

INTERESSE CONFERMATO - Lo stesso Bijol, nel corso di un’intervista a The Italian Football Podcast ha parlato dell’interesse dei nerazzurri: “Ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare.Contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti quando arrivano le grandi partite.

Il nome di Bijol è destinatoSullo sloveno, poi, c'è anche il, con Antonio Conte che, già per il mercato invernale, avrebbe chiesto un difensore in alternativa alla coppia Rrahmani-Buongiorno. I partenopei potrebbero giocare d'anticipo per regalare al proprio tecnico il rinforzo tanto richiesto.