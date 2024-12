Buongiorno ko, il Napoli accelera per il difensore: da Kiwior alla suggestione Skriniar, la situazione

Getty Images

L'infortunio dipreoccupaper il presente e rilancia un tema per l'immediato futuro:. E i nomi non mancano.Nonostante i quasi 150 milioni di euro investiti in estate, manca ancora qualcosa nel reparto arretrato e Conte ha chiesto a gran voce un nuovo rinforzo dietro, dove sono emersi parecchi limiti.non sembra pronto,ha fatto il suo, ma ad oggi Amir Rrahmani e Buongiorno sono stati l'unica certezza. Lo stop dell'ex Torino, che ne avrà per circa un mese-un mese e mezzo, ha però messo a nudo il problema di dover fare a meno di uno dei due titolarissimi e se è vero che il tecnico attingerà dalla panchina - o dirotterà- per le prossime partite, l'obiettivo è di non ritrovarsi nella medesima situazione dovesse ripresentarsi un infortunio o una squalifica.

Per questo il Napoli guarda al mercato e il ds Giovanni Manna sta vagliando la lunga lista di nomi già monitorati., l'ex Spezia non trova grandissimo spazio all'e stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da Il Mattino non avrebbe gradito l'ultima esclusione contro l'Everton in Premier League. Può lasciare i Gunners e il Napoli vorrebbe ingaggiarlo a gennaio, anche perché dal punto di vista tecnico incarna perfettamente quello che cercano gli azzurri: solido, piede mancino per fare da vice-Buongiorno ma anche per essere utilizzato all'occorrenza come jolly a sinistra, nonostante si cerchi un esterno di ruolo (Cristiano Biraghi in pole). Resta da convincere l'Arsenal, ma si continua a lavorare, per il prestito ma con un occhio pure a una formula a titolo definitivo e Conte ha già dato il proprio assenso all'eventuale operazione.

- Kiwior il primo nome ma non l'unico sul taccuino di Manna che nel frattempo sonda altri profili. Tra questi difficilmente può rientrare. Lo slovacco è in uscita dal Paris Saint-Germain e dal punto di vista tecnico farebbe comodo, ma le condizioni economiche rendono la pista complicata da percorrere: a Parigi l'ex Inter guadagna, per andare a Napoli il PSG dovrebbe aprire al prestito e contribuire al pagamento dell'ingaggio.- Più semplice ragionare su altre opzioni.della Juventus è un nome più per giugno,dell'Udinese è un altro difensore osservato con attenzione dagli azzurri mentre l'ex Laziopuò diventare l'occasione economicamente più vantaggiosa, essendosi svincolato dall'Al-Ittihad. Ultimo, ma non in ordine d'importanza,, in scadenza di contratto a giugno con l'Empoli.

