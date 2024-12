Napoli, Conte vuole un difensore: da Kiwior a Danilo e non solo, la strategia

Getty Images

Nell'eliminazione contro la Lazio sono emersi i difetti che si trova di fronte Antonio Conte, alle prese con una rosa non completa al 100%, nonostante i quasi 150 milioni di euro investiti nella finestra estiva di mercato. Manca ancora qualcosa, lo aveva fatto presente anche in conferenza stampa lo stesso tecnico pugliese dopo la vittoria contro il Torino:- Nel frattempo c'è l'attualità, la stagione corrente. E De Laurentiis sa bene ciò che vuole il suo allenatore. Perché nei difetti emersi dal 3-1 incassato a Roma contro la Lazio c'ènon sembra essere pronto abbastanza, ma nonostante ciò si vede che c'è un potenziale sul quale poter lavorare. A differenza diche pare aver fatto il suo ormai a Napoli e c'è la necessità di qualcuno che prenda il suo posto. I due centrali, Buongiorno e Rrahmani, sono una garanzia assoluta. Una coppia solidissima, che lascia le briciole agli avversari. Il problema nascerebbe nel momento in cui uno dei due dovesse essere assente, anche solo per una partita causa squalifica.

- È il momento di guardare al mercato, che aprirà tra poco più di tre settimane.Per accontentare le richieste di Conte. Davanti a tutti c'è Jakub, ex Spezia e oggi all'Arsenal. Non c'è tantissimo spazio per lui in Premier ed è il preferito perché di piede mancino e occorre soprattutto un vice Buongiorno. Altri nomi ce ne sono, come i classe 2003del Benfica edello Sparta Praga,della Juventus,(in passato alla Lazio e svincolatosi dall'Al-Ittihad) che piace proprio ai bianconeri. Di calciatori per il reparto arretrato se ne seguono,