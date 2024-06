Getty Images

Inter su Nodye: interesse concreto

3 ore fa



L'Inter continua a guardare al mercato alla ricerca si dei migliori talenti in circolazione e sia di opportunità da cogliere nel caso in cui arrivassero offerte per i giocatori attualmente in rosa. E fra questi c'è Denzel Dumfries la cui trattativa per il rinnovo non decolla.



Per questo l'Inter sta guardando al mercato degli esterni di centrocampo alla ricerca di un nuovo jolly da inserire in organico in caso di partenza dell'olandese e ha messo nel mirino Dan Ndoye del Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Germania l'interesse per l'ex-Basilea è sempre più concreto, ma i nerazzurri non sono gli unici a seguirlo fra i top club europei.